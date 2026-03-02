Журналист, подозреваемый в сексуализированном насилии в отношении подростка, освобожден

Мировой суд Петах-Тиквы освободил с ограничительными условиями военного корреспондента Ynet Йоава Зейтуна, которого подозревают в сексуализированном насилии в отношении 15-летнего подростка.

Как сообщает Ynet, Зейтуну запрещено приближаться к подростку и контактировать с ним в течение 60 дней, он также подписал обязательства о залоге в размере 5000 шекелей и гаранте также на 5000 шекелей.

Напомним, в воскресенье суд разрешил к публикации имя известного журналиста, который был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего: это военный корреспондент портала Ynet Йоав Зейтун.

По данным расследования, пострадавший и подозреваемый познакомились в приложении ЛГБТ-знакомств Grindr. 40-летний Йоав Зейтун, житель Холона, встретился с мальчиком возле дома.

В ходе допроса он признал факт сексуальной связи с пострадавшим, однако подчеркнул, что не знал о возрасте мальчика, сообщает kipa.co.il. Представители полиции опровергают это утверждение: по имеющимся у следствия данным, Зейтун знал истинный возраст своего собеседника, поскольку в начале переписки оба они сообщили о своем возрасте. Журналист утверждает, что мальчик общался с аккаунта, в котором был указан другой возраст.

В настоящий момент журналисту вменяется совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, и другие правонарушения. Срок его содержания под стражей был продлен до понедельника, 2 марта. Журналист признает факт сексуальных отношений с мальчиком, однако подчеркивает, что все происходило по взаимному согласию.