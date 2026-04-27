Подано обвинение против 14-летнего подростка, изнасиловавшего семилетнего мальчика
время публикации: 27 апреля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 13:14
Государственная прокуратура подала в суд Центрального округа обвинительное заключение против 14-летнего мальчика, проживающего в одном из населенных пунктов центральной части Израиля, который обвиняется в сексуализированном насилии в отношении семилетнего мальчика.
Большая часть фактов запрещены к публикации в связи с юным возрастом обвиняемого и пострадавшего.
Подростку вменяется изнасилование и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить арест обвиняемого до завершения судебного разбирательства.
