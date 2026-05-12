Лидером по пропускам заседаний Кнессета стал Арье Дери, он лишен зарплаты за 8 дней

Комиссия по этике Кнессета опубликовала во вторник, 12 мая, серию решений в отношении депутатов и министров за прогулы заседаний, неподобающие высказывания и продвижение коммерческих интересов.

Наиболее серьезные санкции наложены на депутата Арье Дери, пропустившего 44 заседания сверх допустимой нормы: ему вынесен строгий выговор с удержанием зарплаты за восемь дней. Депутат Мансур Аббас лишен зарплаты за три дня, министр Хаим Битон – за два, а его коллега Мики Зоар – за один день. Ряд других политиков, в том числе премьер-министр Нетаниягу и министры Саар, Кац и Бен-Гвир, также превысили лимит пропусков, однако санкций в их отношении решено не применять.

Комиссия также рассмотрела жалобы на продвижение коммерческих интересов: депутат Лимор Сон Ар-Мелех получила замечание за участие в мероприятии по сбору средств, а министр Бен-Гвир – за публикацию видео с рекламой парка развлечений. Министру Шломо Караи вынесено замечание за ненадлежащий контроль над поведением его парламентского советника, который оскорблял журналистов и депутатов.

Депутату от "Ликуда" Моше Саада вынесен строгий выговор с лишением права выступления в комиссиях Кнессета на три дня за высказывания, "вышедшие за рамки допустимой критики". Депутат Нисим Ватури получил взыскание за оскорбление коллеги Наамы Лазими.