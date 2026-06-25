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Израиль

"Цева шахор": сотни ультраортодоксов атаковали полицию после получения сообщения о задержании

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 25 июня 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 08:11
"Цева шахор": сотни ультраортодоксов атаковали полицию после получения сообщения о задержании
Пресс-служба полиции Израиля

Несколько сотен ультрарелигиозных демонстрантов собрались в ночь на четверг в районе КПП "Маккабим" после сообщения системы оповещений "Цева шахор" ("черный цвет" – активированная радикальными ультрарелигиозными движениями система оповещений об арестах и задержаниях уклоняющихся от службы в армии "харедим", – прим. ред.).

По сообщению "А-Йом", к месту предполагаемого задержания прибыли десятки, а затем сотни ультраортодоксов. Они нападали на полицейских, прокололи шины нескольких полицейских автомобилей.

Сотрудник полиции объяснил собравшимся, что никакого задержания не было, и речь идет о нарушении правил дорожного движения, в связи с чем водителю выписали штраф.

По словам представителей полиции, 20-летнего жителя Модиин-Илита остановили для проверки после того, как он вызвал подозрение у полицейских. Проверка показала, что он управлял автомобилем, не проходившим обязательный технический осмотр ("тест") более года. Водителю был выписан штраф, после чего его отпустили.

Израиль
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