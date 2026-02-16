Иск в БАГАЦ: лишить Арье Дери зарплаты за год за прогулы и неактивность в Кнессете

Организация "Хидуш", выступающая за свободу вероисповедания, подала в БАГАЦ иск с требованием обязать комиссию Кнессета по этике применить санкции в отношении депутата Кнессета Арье Дери и лишить его зарплаты за систематические прогулы.

Как сообщает "Сругим", истцы обвиняют Арье Дери в том, что он не состоит ни в одной парламентской комиссии, практически всегда отсутствует на пленарных заседаниях, не участвует в голосованиях, не подает законопроекты.

В иске, направленном против спикера Кнессета Амира Оханы, юридидической советницы Кнессета Сагит Афик и самого Арье Дери, указано, что Дери за семь сессий нынешнего парламента присутствовал в Кнессете 27% дней, и даже в эти дни он, в основном, не участвовал в обсуждениях. В 2025 году Арье Дери участвовал лишь в восьми голосованиях из 1837 – то есть, в 0,4%.

В зимнюю сессию второго года работы Арье Дери провел в здании Кнессета 53 часа. Следующий по минимальному присутствию на рабочем месте – лидер оппозиции Яир Лапид, который провел в Кнессете 203 часа.

При этом комиссия Кнессета по этике, рассмотрев дело Арье Дери, ограничилась символическим наказанием, лишив его зарплаты всего за семь дней работы. Комиссия по каким-то причинам приняла довод Арье Дери о том, что он отсутствует в парламенте из-за заседаний "узкого" кабинета – в то время как он не входит в состав кабинета.

Податели иска требуют лишить Арье Дери зарплаты и сопутствующих выплат минимум за год.