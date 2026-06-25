Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, задушившему трехлетнего сына

Прокуратура Иерусалимского округа подала в окружной суд обвинительное заключение против 27-летнего жителя Иерусалима Халиля Айяда. Ему вменяются умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах малолетнего сына, находившегося на его попечении, психологическое насилие над ребенком и воспрепятствование правосудию. Прокуратура также ходатайствует о продлении его ареста до завершения судебного процесса.

Согласно обвинительному заключению, инцидент произошел, когда Айяд оставался дома один с двумя малолетними детьми после того, как его жена ушла на работу. По версии обвинения, он совершил убийство трехлетнего сына после того, как тот начал плакать. Он уложил мальчика в кровать, надел ему на голову полиэтиленовый пакет и задушил его. Затем он оставил четырехлетнюю дочь с телом брата, а сам вышел из дома, чтобы избавиться от улик, после чего вернулся в квартиру и оставался там до возвращения жены.

В обвинительном заключении говорится также о психологическом насилии в отношении четырехлетней дочери обвиняемого, которая стала свидетельницей произошедшего.

Как заявила представившая обвинительное заключение адвокат прокуратуры Иерусалимского округа Яэль Игра, речь идет о крайне тяжелом и неординарном деле. По ее словам, человек, который должен был быть для ребенка самой надежной защитой, лишил его жизни, а младшая сестра против своей воли оказалась свидетельницей семейной трагедии.