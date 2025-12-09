Трагедия в Йокнеам-Илите: убита 69-летняя женщина, ее сын покончил с собой

Полиция расследует обстоятельства гибели 69-летней женщины и ее 39-летнего сына, тела которых были обнаружены во вторник утром в квартире в Йокнеам-Илите.

Тела обнаружила помощница по уходу, которая пришла утром к своей подопечной, сообщает "Маарив". Она немедленно вызвала скорую помощь "Маген Давид Адом". Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины и женщины.

На место прибыли крупные силы полиции. Они оцепили место происшествия и начали сбор улик. По предварительной версии, 39-летний мужчина убил свою мать, а затем покончил с собой.

По сообщению "Кан", женщина была обнаружена с веревкой, обвитой вокруг ее шеи, на нижней части ее тела лежала перевернутая стиральная машина. У мужчины обнаружено ножевое ранение на ноге.

Имена погибших к настоящему времени не были опубликованы.