x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трагедия в Йокнеам-Илите: убита 69-летняя женщина, ее сын покончил с собой

Полиция
Убийства
Семейное насилие
время публикации: 09 декабря 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 10:20
Трагедия в Йокнеам-Илите: убита 69-летняя женщина, ее сын покончил с собой
Yossi Aloni/Flash90

Полиция расследует обстоятельства гибели 69-летней женщины и ее 39-летнего сына, тела которых были обнаружены во вторник утром в квартире в Йокнеам-Илите.

Тела обнаружила помощница по уходу, которая пришла утром к своей подопечной, сообщает "Маарив". Она немедленно вызвала скорую помощь "Маген Давид Адом". Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины и женщины.

На место прибыли крупные силы полиции. Они оцепили место происшествия и начали сбор улик. По предварительной версии, 39-летний мужчина убил свою мать, а затем покончил с собой.

По сообщению "Кан", женщина была обнаружена с веревкой, обвитой вокруг ее шеи, на нижней части ее тела лежала перевернутая стиральная машина. У мужчины обнаружено ножевое ранение на ноге.

Имена погибших к настоящему времени не были опубликованы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

В квартире в Йокнеам-Илите обнаружены тела мужчины и женщины