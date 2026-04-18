x
18 апреля 2026
|
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 апреля 2026
|
18 апреля 2026
|
последняя новость: 22:14
18 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ашер Гольдштейн, призавшийся, что полвека назад убил жену и сына, найден мертвым в автомобиле

Эйлат
Скандалы
время публикации: 18 апреля 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 22:22
Ашер Гольдштейн, призавшийся, что полвека назад убил жену и сына, найден мертвым в автомобиле
Yehuda Ben Itach/Flash90

89-летний житель Эйлата Ашер Гольдштейн, летом 2025 года признавшийся, что 50 лет назад убил своего пятилетнего сына и жену, был найден без признаков жизни в автомобиле в районе Эйлата.

Гольдштейн был тяжело болен, и его болезнь находилась в терминальной стадии. Ему было запрещено покидать Эйлат, однако он мог передвигаться по городу.

Он был обнаружен вчера на заднем сиденье автомобиля без пульса и дыхания. В салоне были найдены емкости с горючими веществами; смерть констатирована на месте. Предварительное расследование указывает на то, что он, по всей видимости, свел счеты с жизнью.

Напомним, Ашер Гольдштейн явился в полицию и сообщил, что в 1974 году утопил в Красном море своего пятилетнего сына Саара, страдавшего детским церебральным параличом. По словам Гольдштейна, он сделал это из жалости, поскольку хотел прекратить страдания мальчика. В 1974 году полиция сочла, что маленький Саар утонул, и криминальных причин в его смерти тогда не нашли.

Через два года, в 1976 году, Гольдштейн убил свою жену и срежиссировал ДТП. Мотивом было получение страховки за ее жизнь. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 16 годам тюремного заключения, из которых он отбыл 11 лет и был освобожден досрочно.

Отметим, что Гольдштейн на одном из последующих допросов отменил свое признание и заявил, что не убивал сына. Тем не менее, в полиции и в прокуратуре были склонны считать, что его признание в содеянном было правдивым.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
