Израиль

Бывший муж сбил машиной 60-летнюю Сузи Янар, а затем покончил с собой, бросившись с высоты

Убийства
Семейное насилие
время публикации: 29 апреля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 17:09
Бывший муж сбил машиной 60-летнюю Сузи Янар, а затем покончил с собой, бросившись с высоты
Пресс-служба полиции Израиля

71-летний Юнус Янар умышленно сбил машиной свою бывшую жену, 60-летнюю Сузи Янар, скрылся с места преступления, а затем покончил с собой, выбросившись с девятого этажа здания в Рамле. Сузи Янар получила крайне тяжелые травмы и вскоре скончалась в больнице.

Сразу после наезда полиция начала разыскивать подозреваемого: бывшего мужа Сузи. Через некоторое время поступило сообщение о мужчине, который разбился, упав с большой высоты в Рамле. Выяснилось, что это и был разыскиваемый подозреваемый.

Как сообщает новостная служба "Кан", Сузи Янар была сотрудницей медицинского центра "Шамир", где она работала более 20 лет. Директор медицинского центра Оснат Левцион-Корах отметила, что Сузи "была символом человечности, преданности и профессионализма".

По данным Женского лобби, с начала года в Израиле убиты семь женщин. На прошлой неделе в Беэр-Шеве была зарезана 40-летняя Мейрав Эдри: ее муж Лиор Вануну убил Мейрав, а также тяжело ранил ее восьмилетнего сына от предыдущих отношений. Двое общих детей супругов, находившиеся дома в момент убийства, не пострадали.

