МИД: Израиль взвешивает возможность оказания помощи народу Венесуэлы

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну.

В сообщении в соцсети X Саар написал: "Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия".

Министр иностранных дел сообщил, что "Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни".