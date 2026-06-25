МИД: Израиль взвешивает возможность оказания помощи народу Венесуэлы
время публикации: 25 июня 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 22:47
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну.
В сообщении в соцсети X Саар написал: "Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия".
Министр иностранных дел сообщил, что "Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июня 2026