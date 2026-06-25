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Израиль

МИД: Израиль взвешивает возможность оказания помощи народу Венесуэлы

Гидеон Саар
МИД
Землетрясения
Израиль
Венесуэла
время публикации: 25 июня 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 22:47
МИД: Израиль взвешивает возможность оказания помощи народу Венесуэлы
Фото NEWSru.co.il

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну.

В сообщении в соцсети X Саар написал: "Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия".

Министр иностранных дел сообщил, что "Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни".

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