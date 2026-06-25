В результате ДТП возле Бейт-Иешуа тяжело пострадал мотоциклист

На 553-й трассе, в районе Бейт-Иешуа, мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл занесло, и он завалился на большой скорости.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 18-летний юноша получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.