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Израиль

В результате ДТП возле Бейт-Иешуа тяжело пострадал мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 25 июня 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 17:26
В результате ДТП возле Бейт-Иешуа тяжело пострадал мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 553-й трассе, в районе Бейт-Иешуа, мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл занесло, и он завалился на большой скорости.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 18-летний юноша получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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