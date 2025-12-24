Кнессет одобрил в предварительном чтении создание политической комиссии по 7 октября

В среду, 24 декабря, на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был одобрен закон о создании политической комиссии по расследованию событий 7 октября, предложенный депутатом Кнессета от "Ликуда" Ариэлем Кельнером. Предложение поддержали 53 парламентария, были против – 48.

На заседание Кнессета пришли активисты движения "Совет октября", объединяющего семьи жертв резни, бывших заложников и переживших нападение террористов. Они пытались в последний момент убедить парламентариев проголосовать против создания комиссии, не имеющей статуса государственной. Они прерывали выкриками с мест депутатов, поддерживающих комиссию. Когда к микрофону поднялся Кельнер, автор законопроекта, они повернулись к нему спиной, их примеру последовали несколько депутатов от оппозиции. Вице-спикер Лимор Сон Хар-Мелех, ведущая заседание, попросила охранников вывести из зала депутатов, повернувшихся спиной к трибуне, но позднее разрешила им остаться в зале. Наама Лазими (партия "Демократим") подняла плакат: "Не дадим скрыть правду!". Депутаты от оппозиции кричали: "Позор!" и рвали текст законопроекта.

Когда спикер Кнессета Амир Охана сменил Лимор Сон Хар-Мелех, к нему обратился Ахмад Тиби со словами "Вы – позор!".

Несмотря на протесты законопроект был принят в предварительном чтении.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отсутствовал на голосовании. Он участвовал в церемонии по случаю окончания 191-го курса военных летчиков на авиабазе "Хацерим".