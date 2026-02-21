Акции протеста в Иерусалиме и в Тель-Авиве, есть задержанные

В субботу вечером в Иерусалиме в районе площади Париж и в Тель-Авиве на площади Габима состоялись акции протеста против решения правительства заменить слово "резня" на "события" 7 октября 2023 года. В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицу, полиция применила водомет и другие средства для разгона беспорядков.

По сообщению полиции, участники акции протеста перекрывали проезжую часть, мешая движению транспорта, зажигали сигнальные факелы. Полиция объявила акцию незаконной и дала ее участникам время разойтись, однако те отказались, и полиция применила средства для разгона беспорядков. Двое участников акции были задержаны, демонстрантов оттеснили на тротуар.

В Тель-Авиве в районе площади Габима состоялась также акция протеста против переименования "резни 7.10" в "события". К демонстрантам присоединились также участники еще одной акции протеста – против роста уровня насилия в арабском секторе. На демонстрации в Тель-Авиве выступали лидеры антиправительственных протестов, а также родственники заложников, включая Эйнав Ценгаукер и Ифат Зейлер, двоюродную сестру Шири Бибас.

В Тель-Авиве участники акции требовали создать государственную комиссию по расследованию провала 7 октября 2023 года и призывали правительство взять на себя ответственность за этот провал. Бывший глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата в своем выступлении на акции протеста заявил, что правительство "продолжает уходить от ответственности за крупнейший провал со времен создания государства".

Хулата сравнил главу правительства Биньямина Нетаниягу с бывшими премьерами Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, в период правления которых он и возглавлял СНБ: по его словам, это "разные по характеру и взглядам люди, но одинаково ответственные перед государством и обществом".

Рола Дауд из движения "Омдим Беяхад" обвинила правительство в разгуле организованных преступных группировок в арабском секторе. "С начала года погибли 55 арабских граждан, – заявила она в ходе своего выступления на акции протеста. – Родители боятся выпускать детей на улицу. В отсутствии безопасности живут 21% населения страны – это чрезвычайная ситуация!"

Рола Дауд заявила, что во власти "стоит расистское правительство", которое выбрало идеологию расизма вместо системной борьбы с преступностью. "Пока у власти расистское правительство, никто из нас не будет в безопасности", – заявила она.