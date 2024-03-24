Ганц угрожает выйти из правительства в случае принятия закона о призыве, продвигаемого коалицией

Глава фракции "Махане Мамлахти" и член узкого кабинета по военным действиям Бени Ганц опубликовал 24 марта заявление, в котором дал понять, что выйдет из правительства в случае принятия закона о призыве, которые продвигает коалиция.

"Я и мои товарищи не сможем оставаться в чрезвычайном правительстве, если подобный закон будет одобрен Кнессетом и войдет в сборник законов ("сефер хуким") таким образом, что нанесет ущерб единству и безопасности государства, особенно во время войны", – заявил Бени Ганц.

Ганц отметил, что закон, разрабатываемый коалицией, имеет ложные приоритеты и ценности, он приведет к серьезному расколу в обществе "в то время, когда необходимо всем вместе бороться против общих врагов". Ганц заявил, что он прилагает усилия для того, чтобы остановить принятие закона.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что не поддержит законопроект о призыве, который правительство будет обсуждать на заседании 26 марта. "Моя позиция не изменилась – я не буду участвовать в продвижении какого-либо законопроекта, который не утвержден всеми фракциями коалиции, и оборонная система во главе со мной не станет представлять его на утверждение. Таким образом, я не имею отношения к формируемому сейчас законопроекту и не поддержу его", – заявил Галант.