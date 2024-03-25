"Едиот Ахронот": правительство меняет законопроект о призыве

Газета "Едиот Ахронот" сообщила, что правительство вносит изменения в проект закона о призыве, который будет вынесен на голосование кабинета министров 27 марта.

Согласно опубликованной информации, отменен параграф, повышающий возраст освобождения от службы до 35 лет. Этот параграф вызвал острую критику, так как подобный шаг позволял учащимся йешив продолжать учиться или быть записанными в йешивах до 35 лет, не призываясь на службу в армии и не работая где бы то ни было официально.

"Едиот Ахронот" сообщает со ссылкой на анонимного представителя ультраортодоксальных партий, что в исправленном тексте будут фигурировать и экономические санкции за уклонение от службы, причем с согласия ШАС и "Яадут а-Тора". Уголовные санкции не предусмотрены.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение кабинета в отсутствие министра обороны Йоава Галанта, находящегося с визитом в США. Галант возражает против данного законопроекта и заявил, что не поддержит его при голосовании. Министр Бени Ганц заявил, что покинет правительство, если законопроект будет утвержден в его нынешнем виде.

Накануне юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила секретарю правительства Йоси Фуксу, что не станет представлять правительство в случае подачи иска в БАГАУ против этого законопроекта.