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Израиль

Мэр Акко и его заместитель задержаны по подозрению в подкупе избирателей

время публикации: 25 марта 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 22:57
Мэр Акко и его заместитель задержаны по подозрению в подкупе избирателей
Yossi Aloni/Flash90

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на шесть дней срок задержания мэра Акко Амихая Бен-Шлуша на шесть дней. Слушания в отношении остальных фигурантов дела продолжаются.

Утром 25 марта сотрудники отдела по расследованию мошенничества при подразделении "Лахав 433" задержали Амихая Бен-Шлуша, его заместителя и еще нескольких подозреваемых по делу о взятках, подкупе избирателей и других правонарушениях. В общей сложности были задержаны 14 человек. В своем Facebook Бен-Шлуш после задержания процитировал Псалом царя Давида: "Ходящий путями честными, и поступающий справедливо, и говорящий правду в сердце своем".

Параллельно с этим окружной суд Хайфы рассматривает иск Охада Сегева, боровшегося за кресло мэра Акко и проигравшего Бен-Шлушу. По словам проигравшего кандидата, действующий мэр совершил подкуп избирателей в "немыслимых масштабах".

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