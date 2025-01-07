В больнице при "Сафари" спасают лапу попавшей в капкан гиене из Иудейской пустыни

В больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" в конце декабря доставили молодую гиену: животное попало в Иудейской пустыне в капкан, жестоко искалечивший ее переднюю левую лапу. Гиена, по всей видимости, пыталась грызть ловушку, что стоило ей нескольких сломанных зубов.

Раненую гиену обнаружили туристы, которые сообщили на горячую линию Управления природы и парков по телефону *3639. Инспектор Управления природы и парков в районах Гуш-Эциона и Иудейской пустыни Эран Крузель прибыл к месту происшествия вместе с главным ветеринаром Рамат-Гана Рони Кингом: ветеринар сделал анестезию, погрузившую гиену в сон, и пострадавшую повезли прямиком в больницу при "Сафари".

Гиена была очень напугана и обессилена, а ее раны были очень серьезными, но рентгеновские снимки не показали переломов, а возраст гиены – не старше двух лет – дает надежду на ее полное выздоровление. Гиена была госпитализирована в отделение для хищников.

В эти дни в больницу приезжали доктор Лиат Коэн, ветеринарный хирург, и Хен Менахем, анестезиолог: они оценили состояние раны и вместе с лечащими врачами больницы при "Сафари" разрабатывают программу лечения. Ветеринары все же надеются спасти ногу гиены от ампутации, чтобы позволить животному вернуться в природу на всех четырех лапах.

Лиат и Хен вместе с персоналом больницы провели лечение глубокой раны на ноге пациентки и сменили ей повязку – процедуры проходят под общим наркозом, который приходится делать два раза в неделю.

Дело в том, что гиены – очень сложные пациенты, своими мощными челюстями они избавляются от любых повязок и постепенно громят саму больницу. Челюсти гиены способны одним укусом разломить кости и панцирь черепахи, поэтому гипс, наложенный гиене на пострадавшую лапу, для нее на один укус.