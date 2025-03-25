Бригада "Иегуда" проводит учения

Сегодня, во вторник 25 марта, в зоне ответственности бригады "Иегуда" будут проходить армейские учения.

В зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация транспортных средств сил безопасности. Поводов для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что сегодня же проходят армейские учения в Западной Галилее и на границе с Ливаном. Они начались рано утром и продлятся несколько часов.