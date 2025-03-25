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Израиль

Бригада "Иегуда" проводит учения

Учения
ЦАХАЛ
время публикации: 25 марта 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 07:38
Бригада "Иегуда" проводит учения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Сегодня, во вторник 25 марта, в зоне ответственности бригады "Иегуда" будут проходить армейские учения.

В зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация транспортных средств сил безопасности. Поводов для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что сегодня же проходят армейские учения в Западной Галилее и на границе с Ливаном. Они начались рано утром и продлятся несколько часов.

Израиль
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