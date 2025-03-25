Стрельба возле конной фермы в Мате-Ашер: убиты двое мужчин

Полиция начала расследование после сообщения о стрельбе возле конной фермы на территории окружного совета Мате-Ашер.

По данным "Маген Давид Адом", в результате инцидента пострадали двое жителей Ярки в возрасте около 30 лет, они в тяжелом состоянии. Через некоторое время поступило сообщение о смерти обоих пострадавших.

Сотрудники полиции Западной Галилеи находятся на месте происшествия, ведется сбор улик и розыск подозреваемых.

По предварительным данным, речь идет о криминальной подоплеке инцидента.