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Израиль

Стрельба возле конной фермы в Мате-Ашер: убиты двое мужчин

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 25 марта 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 15:23
Стрельба возле конной фермы в Мате-Ашер: двое мужчин в тяжелом состоянии
Flash90

Полиция начала расследование после сообщения о стрельбе возле конной фермы на территории окружного совета Мате-Ашер.

По данным "Маген Давид Адом", в результате инцидента пострадали двое жителей Ярки в возрасте около 30 лет, они в тяжелом состоянии. Через некоторое время поступило сообщение о смерти обоих пострадавших.

Сотрудники полиции Западной Галилеи находятся на месте происшествия, ведется сбор улик и розыск подозреваемых.

По предварительным данным, речь идет о криминальной подоплеке инцидента.

Израиль
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