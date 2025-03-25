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Израиль

Кнессет утвердил бюджет на 2025 год

Бюджет
Кнессет
время публикации: 25 марта 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 14:16
Кнессет утвердил бюджет на 2025 год
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил во втором и третьем чтении проект бюджета на 2025 год. 66 депутатов проголосовали "за", 52 – "против".

Депутаты от ультраортодоксальных фракций проголосовали за бюджет.

Перед голосованием министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что "этот бюджет является бюджетом войны, и с Божьей помощью, этот бюджет станет бюджетом победы". Смотрич заявил, что проект бюджета содержит механизмы, увеличивающие темпы роста израильской экономики. "Представленный нами бюджет отвечает нуждам населения в период войны", – сказал министр финансов.

В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид заявил, что речь идет о самом большом грабеже в истории государства. "Это не бюджет. Это хищение денег у тех, кто 200 дней провел на резервистских сборах и передача этих денег избирателям Гольдкнопфа, который танцует по ночам под звуки песни о не призыве в армию", – сказал Лапид.

В последние часы перед голосованием возле Кнессета проходили демонстрация протеста против политики правительства. Демонстранты пытались блокировать вход в Кнессет, в том числе, при помощи автомобилей. На месте произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По утверждению активистов движения протеста, не менее шести человек задержаны. Перед голосованием спикер Кнессета Амир Охана призвал полицию открыть уголовные дела и предать суду участников незаконных демонстраций.

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