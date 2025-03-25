"Русское мошенничество": задержан подозреваемый, снимавший деньги с кредиток жертв

Подозреваемый в причастности к так называемому "русскому мошенничеству", жертвами которого стали десятки пожилых людей, был задержан сотрудниками полиции с поличным: он получал переданную через таксиста кредитную карту, которую преступники обманом выманили у пенсионерки из Ашдода.

Подозреваемый был задержан полицейскими округа Яркон в Бат-Яме: получив кредитную карту жертвы, он направлялся к банкомату, чтобы опустошить ее банковский счет.

В последние недели отдел по борьбе с преступностью округа Яркон вел тайное расследование телефонного мошенничества, жертвами которого стали десятки пожилых людей. К настоящему моменту выявлено более 30 случаев, украдено более 300 тысяч шекелей. Пострадавшие – выходцы из стран бывшего СССР.

Мошенники действовали по многократно описанной схеме: они выдавали себя за представителей органов власти, в том числе сотрудников полиции, службы безопасности банков и кредитных компаний. Они обманным путем заставляли пострадавших передать им кредитные карты и различные личные данные, с помощью которых снимались деньги с банковских счетов жертв.

В рамках тайного расследования, включавшего использование технологических средств, удалось установить личность подозреваемого, снимавшего деньги в банкоматах по всей стране, в том числе в Гуш-Дане, при помощи кредитных карт пострадавших.

В некоторых случаях мошенники обманом заставляли людей устанавливать на свои компьютеры или мобильные телефоны вредоносные программы, с помощью которых преступники получали доступ к финансовым данным жертв и многократно снимали деньги с их счетов.

Подозреваемый был задержан в понедельник днем, когда он встречался с водителем такси, получил от таксиста кредитную карту жительницы Ашдода, а затем планировал снять с нее деньги. При обыске в его доме были обнаружены десятки чужих кредитных карт и тысячи шекелей наличными.

Водитель такси также был задержан для допроса, после чего его освободили с ограничениями. Подозреваемый в причастности к мошеннической схеме был доставлен в мировой суд Тель-Авива, продливший срок его содержания под стражей до 31.03.25.

Полиция напоминает: если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества или попытки обмана, немедленно обратитесь в полицию по телефону 100 или в ближайший полицейский участок. Быстрое обращение в полицию может предотвратить дополнительный ущерб и поможет другим избежать подобных случаев.