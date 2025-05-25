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Израиль

Наемных убийц на угнанной машине-"двойнике" арестовали в Рамле

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 25 мая 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 17:35
Наемных убийц на угнанной машине-"двойнике" арестовали в Рамле
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа и полицейского участка Рамле предотвратили убийство, задержав группу вооруженных убийц в машине-"двойнике" – для ухода от возможной погони преступники использовали угнанные автомобили с одинаковыми номерами.

У арестованных, троих жителей квартала Джуариш, изъяты две винтовки М-16, два пистолета, глушитель и другое оружие и боеприпасы. Аресту предшествовало тайное расследование и полицейская погоня.

Трое арестованных были доставлены в полицейский участок для допроса, им грозит серьезное обвинение. О "цели" преступников в сообщении полиции не сказано, однако отмечается, что речь идет о предотвращении покушения "на арабской улице".

Израиль
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