Наемных убийц на угнанной машине-"двойнике" арестовали в Рамле

Сотрудники полиции Центрального округа и полицейского участка Рамле предотвратили убийство, задержав группу вооруженных убийц в машине-"двойнике" – для ухода от возможной погони преступники использовали угнанные автомобили с одинаковыми номерами.

У арестованных, троих жителей квартала Джуариш, изъяты две винтовки М-16, два пистолета, глушитель и другое оружие и боеприпасы. Аресту предшествовало тайное расследование и полицейская погоня.

Трое арестованных были доставлены в полицейский участок для допроса, им грозит серьезное обвинение. О "цели" преступников в сообщении полиции не сказано, однако отмечается, что речь идет о предотвращении покушения "на арабской улице".