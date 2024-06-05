В столице проходит Марш с флагами, в Тель-Авиве - День гнева и боли

В то время, как в столице отмечается 57-я годовщина победы Израиля в Шестидневной войне и воссоединения Иерусалима, в Тель-Авиве семьи похищенных отмечают День гнева и боли.

Около двухсот человек после митинга на площади перед театром "Габима" выдвинулись в сторону военной базы Генштаба "Кирия" в Тель-Авиве. Они требуют от правительства немедленного заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой их близкие вернулись бы домой.

Марш Дня гнева и боли организован объединением "Женщины за возвращение заложников и заложниц".