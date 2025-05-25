Назначение нового главы ШАБАКа: препятствия и возражения

В политической и оборонной системах Израиля продолжается обсуждение решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить генерал-майора Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Несмотря на возражения со стороны юридического советника правительства, в окружении Нетаниягу заявляют, что он тверд в своем намерении продвигать назначение Зини.

В то же время, на данный момент, есть многочисленные препятствия на пути к реализации этого решения. Оно должно быть утверждено Консультационной комиссией по назначению высокопоставленных чиновников. Комиссия состоит из четырех человек, и для принятия ею решения необходима поддержка троих членов комиссии. Однако в настоящий момент два участника комиссии не функционируют: профессор Талья Эйнхорен взяла самоотвод, так как ее сын, Исраэль, является фигурантом дела "Катаргейт". Еще один участник – глава Управления госслужбы не назначен из-за вето, наложенного БАГАЦем. Таким образом, в настоящий момент, нет кворума, необходимого для принятия решений.

Попытка сформировать комиссию сама по себе неизбежно приведет к новому столкновению между Нетаниягу и юридической системой, так как только на прошлой неделе БАГАЦ потребовал от правительства изменить порядок формирования комиссии.

Одновременно юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направит в ближайшие дни премьер-министру документ, в котором будут оговорены условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы премьер-министр, который находится в состоянии конфликта интересов, может назначить главу ШАБАКа. Решение о том, что Нетаниягу в состоянии конфликта интересов по поводу увольнения действующего главы ШАБАКа Ронена Бара, принял Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что тот же принцип распространяется на назначение нового главы ШАБАКа.

Напомним, что 23 мая начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир встречался с генерал-майором Давидом Зини. "Начальник генштаба дал согласие на уход генерал-майора Зини с военной службы в ближайшие дни. Начальник генштаба выразил признательность генерал-майору Зини за его значительную и многолетнюю боевую службу", – сказано в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа. При этом Замир отметил, что диалог между военнослужащими ЦАХАЛа и политическим руководством требует одобрения начальника генштаба.

Позже пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно разъяснение – о том, что генерал-майор Давид Зини пока не уволен из Армии обороны Израиля. С начальником генштаба согласовано, что он уволится из армии, когда и если будет утвержден на посту главы ШАБАКа.

Несмотря на это, СМИ публикуют сообщения о тяжелом кризисе доверия между начальником генерального штаба ЦАХАЛа и генерал-майором Давидом Зини.

В политической системе также критикуют процесс назначения Зини. "Весь этот процесс стал цирком.

Проблема не в том, кого назначают, проблема в том, кто назначает", – заявил депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти").