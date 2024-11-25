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Израиль

Тревога у границы с Ливаном: сбит вражеский БПЛА

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:35
Тревога у границы с Ливаном: предположительно, вторжение вражеского БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

Тревога, сообщающая о нарушении воздушного пространства Израиля, сработала в Шломи, Рош а-Никре, Бецете и других районах вблизи границы. Предположительно, речь идет о вторжении вражеского беспилотника.

Параллельно с этим сработала ракетная тревога в Нагарии и окрестностях.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ударный беспилотник, вторгшийся в Израиль из Ливана, был сбит силами ПВО. Ракетная тревога была задействована в связи с опасностью падения обломков.

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