Дом в Хайфе, в который попала ракета, непригоден для жизни и будет снесен

Специалисты из муниципального инженерного отдела, осмотрев дом в хайфском районе Кармель, перенесший прямое попадание ракеты из Ливана, пришли к выводу, что здание получило необратимые повреждения и может обрушиться в любую минуту. Жителям дома не позволят вернуться в него, даже чтобы забрать свои вещи.

Как сообщает сайт новостной службы 14 канала, генеральный директор муниципалитета Хайфы Гади Маргалит сообщил, что пострадавшее здание будет снесено, а на его месте построят новый дом с защищенной комнатой МАМАД в каждой квартире.

Речь идет о доме на 12 квартир, жители которого были эвакуированы после ракетного обстрела. Отмечается, что хотя жильцам запрещено возвращаться в опасное здание, рассматривается возможность отправить туда группу специалистов, которые смогут забрать важные для жильцов вещи и передать владельцам, после чего дом будет разрушен.

Муниципальные власти сопровождают жителей пострадавшего дома во всех процедурах, связанных с получением компенсаций за утраченное имущество.