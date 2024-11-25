x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 10:39
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дом в Хайфе, в который попала ракета, непригоден для жизни и будет снесен

Хайфа
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:04
Дом в Хайфе, в который попала ракета, непригоден для жизни и будет снесен
Flash90

Специалисты из муниципального инженерного отдела, осмотрев дом в хайфском районе Кармель, перенесший прямое попадание ракеты из Ливана, пришли к выводу, что здание получило необратимые повреждения и может обрушиться в любую минуту. Жителям дома не позволят вернуться в него, даже чтобы забрать свои вещи.

Как сообщает сайт новостной службы 14 канала, генеральный директор муниципалитета Хайфы Гади Маргалит сообщил, что пострадавшее здание будет снесено, а на его месте построят новый дом с защищенной комнатой МАМАД в каждой квартире.

Речь идет о доме на 12 квартир, жители которого были эвакуированы после ракетного обстрела. Отмечается, что хотя жильцам запрещено возвращаться в опасное здание, рассматривается возможность отправить туда группу специалистов, которые смогут забрать важные для жильцов вещи и передать владельцам, после чего дом будет разрушен.

Муниципальные власти сопровождают жителей пострадавшего дома во всех процедурах, связанных с получением компенсаций за утраченное имущество.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

415-й день войны: "Хизбалла" обстреливает север и центр Израиля. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Тревога "Цева адом" в Хайфе, Нагарии и окрестностях: ракетный обстрел
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Тревога в центре Израиля: в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Герцлии, Кфар-Сабе. Есть попадания
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

В результате ракетного обстрела на севере Израиля ранена женщина