В Ашдоде автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

На бульваре А-Наси Вайцман в Ашдоде автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" с места аварии доставили в больницы двух пострадавших.

Мужчина примерно 40 лет с тяжелыми травмами был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Он введен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Второй пострадавший с легкими травмами доставлен в больницу "Асута".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.