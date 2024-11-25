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Израиль

В Ашдоде автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

Полиция
ДТП
Мада
время публикации: 25 ноября 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 18:22
В Ашдоде автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На бульваре А-Наси Вайцман в Ашдоде автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" с места аварии доставили в больницы двух пострадавших.

Мужчина примерно 40 лет с тяжелыми травмами был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Он введен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Второй пострадавший с легкими травмами доставлен в больницу "Асута".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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