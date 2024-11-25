ЦАХАЛ вновь атаковал объекты инфраструктуры "Хизбаллы" в Дахии

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает об очередной волне ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Дахии, южном пригороде Бейрута. В районе аль-Базурия уничтожена пусковая установка, из которой в понедельник утром была обстреляна Нагария.

Сообщается, что действуя по разведданным, представленным АМАНом, боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа поразили штаб управления береговыми ракетами, штаб коммуникационного подразделения "Хизбаллы" и еще два военных штаба "Хизбаллы" в Дахии.

Подчеркивается, что все военные объекты намеренно были размещены в густонаселенных районах, чтобы использовать гражданское население в качестве живого щита.

Перед ударами ЦАХАЛ предупредил мирных жителей о необходимости немедленной эвакуации из объектов "Хизбаллы", которые будут уничтожены.