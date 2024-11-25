ЦАХАЛ: с начала войны в Дахии атаковано в два раза больше целей, чем во время Второй ливанской войны

В то время, когда из Ливана поступают сообщения о четвертой волне атак ВВС ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в пригородах Бейрута, пресс-служба Армии обороны Израиля подвела итоги предыдущих трех волн атак.

С начала войны "Стрелы севера" в Дахии были поражены 280 целей, это в два раза больше, чем во время Второй ливанской войны.

В течение дня 25 ноября в Дахии были нанесены удары по 20 военным штабам "Хизбаллы" и 25 объектам Исполнительного совета террористической организации.

23 атаки были осуществлены военно-воздушными силами Израиля за последние два дня, 15 атак – 24 ноября, 8 атак- 25 ноября.

За последнюю неделю нанесены удары по 50 военным объектам "Хизбаллы".

По данным ЦАХАЛа, в воскресенье, 24 ноября, из Ливана было запущено около 250 ракет, 25 ноября – 40, около половины ракет были перехвачены силами ПВО.