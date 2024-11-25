В понедельник, 25 ноября, после совещания по оценке ситуации Управление тылом ужесточило инструкции для населенных пунктов на границе с Ливаном, а также на севере и юге Голанских высот.

В указанной зоне введены новые ограничения: работа учебных заведений возможна только в бомбоубежищах.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 – в помещении.

Для остальных районов Израиля инструкции для населения не изменились.