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Израиль

Управление тылом ужесточило инструкции для населенных пунктов на границе с Ливаном

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 18:35
Управление тылом ужесточило инструкции для населенных пунктов на границе с Ливаном
Dor Pazuelo/Flash90

В понедельник, 25 ноября, после совещания по оценке ситуации Управление тылом ужесточило инструкции для населенных пунктов на границе с Ливаном, а также на севере и юге Голанских высот.

В указанной зоне введены новые ограничения: работа учебных заведений возможна только в бомбоубежищах.

Разрешено проведение собраний с участием не более 50 человек на открытой местности, и до 250 – в помещении.

Для остальных районов Израиля инструкции для населения не изменились.

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