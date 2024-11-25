Житель Шфарама задержан за избиение жены, женщина помещена в убежище

Сотрудники иерусалимской полиции задержали для допроса жителя Шфарама после того, как получили сообщение о серьезном случае семейного насилия в отношении его жены. По данным полиции, подозреваемый сильно избил женщину и угрожал убить ее.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ прибыли на место происшествия и арестовали 32-летнего мужчину. Его жена была помещена в убежище для жертв семейного насилия.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до 28 ноября.