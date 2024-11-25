Житель Шфарама задержан за избиение жены, женщина помещена в убежище
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:57
Сотрудники иерусалимской полиции задержали для допроса жителя Шфарама после того, как получили сообщение о серьезном случае семейного насилия в отношении его жены. По данным полиции, подозреваемый сильно избил женщину и угрожал убить ее.
Сотрудники полиции при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ прибыли на место происшествия и арестовали 32-летнего мужчину. Его жена была помещена в убежище для жертв семейного насилия.
Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до 28 ноября.
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