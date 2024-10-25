ЦАХАЛ действует в центре Джабалии после эвакуации местного населения

Военнослужащие 162-й дивизии в сотрудничестве с ШАБАКом действуют в центре лагеря палестинских беженцев Джабалия в районе больницы "Камаль Адуан", где размещаются штабы и террористическая инфраструктура террористической организации ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что пациенты и персонал из больницы были эвакуированы несколько недель назад.

К настоящему моменту военнослужащими 162-й дивизии были эвакуированы около 45 палестинских мирных жителей, ликвидированы сотни террористов.