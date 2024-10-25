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Израиль

ЦАХАЛ действует в центре Джабалии после эвакуации местного населения

время публикации: 25 октября 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 14:54
ЦАХАЛ действует в центре Джабалии после эвакуации местного населения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 162-й дивизии в сотрудничестве с ШАБАКом действуют в центре лагеря палестинских беженцев Джабалия в районе больницы "Камаль Адуан", где размещаются штабы и террористическая инфраструктура террористической организации ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что пациенты и персонал из больницы были эвакуированы несколько недель назад.

К настоящему моменту военнослужащими 162-й дивизии были эвакуированы около 45 палестинских мирных жителей, ликвидированы сотни террористов.

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