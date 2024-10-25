Мужчина из Гиват-Шмуэля разбился насмерть, упав с балкона при разборке праздничного шалаша

Житель Гиват-Шмуэля в возрасте около 60 лет погиб в результате несчастного случая: во время разборки праздничного шалаша ("сукки") он упал с балкона своего дома.

Прибывшие на место происшествия волонтеры "Ихуд Ацала", проводя реанимацию, доставили пострадавшего в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По словам парамедика "Ихуд Ацала", мужчина упал с балкона четвертого этажа, и полученные им травмы не оставляли шансов. Отмечается, что в этом году уже было несколько падений людей с высоты во время строительства и демонтажа праздничных шалашей на балконах.