Опросы: большинство израильтян не поддерживает идею "двух государств"

Премьер-министр Яир Лапид заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что идея "двух государств для двух народов" пользуется широкой поддержкой в Израиле. Однако опросы общественного мнения, опубликованные после выступления Лапида, свидетельствуют об обратной тенденции.

25 сентября газета "Гаарец" опубликовала информацию о результатах опроса, проведенного Израильским институтом демократии. Опрос был проведен еще до выступления главы правительства в ООН, и его итоги свидетельствуют о том, что поддержка идеи "двух государств для двух народов" резко снижается.

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Когда респондентов спросили, поддержат ли они соглашение о мире между Израилем и Палестинский автономией, в рамках которого Эрец Исраэль будет разделена на два государства, лишь 39% ответили положительно. В аналогичном опросе в 2019 году 46% дали положительный ответ, а в 2017 это предложение поддерживали 54%.

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36% опрошенных заявили, что правительство, которое будет создано после выборов, должно продвигать идею "двух государств". В 2021 году такого мнения придерживались 50% опрошенных.

Как пишет "Гаарец", в арабском секторе 60% избирателей поддерживают идею "двух государств", ранее ее поддерживали 79%. В еврейском секторе в поддержку идеи "двух государств" высказались 33%, ранее – 44%.

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Даже среди тех, кто называют себя левыми, тенденция изменилась. 69% левых избирателей поддерживают эту инициативу, в то время как ранее ее поддерживали 85% израильских левых.

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Отметим, что опрос, проведенный институтом "Мидгам" и опубликованный телеканалом "Кешет" сразу после выступления премьер-министра на сессии Генеральной ассамблеи ООН, дал еще более однозначные результаты. Лишь 28% заявили, что поддерживают эту идею, 49% заявили, что возражают против такого варианта решения конфликта. 23% не имеют мнения.