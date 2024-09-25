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Израиль

Учительница спасла ежа, и первоклассники из Гиватаима развлекали его до приезда ветеринаров

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:31
Учительница спасла ежа, и первоклассники из Гиватаима развлекали его до приезда ветеринаров
Пресс-служба зоопарка "Сафари"

Майя, учительница первого класса "алеф-3" из школы Бен-Гурион в Гиватаиме, обнаружила на школьной парковке больного ежа. Она взяла ежика полотенцем и положила в коробку, а затем принесла эту коробку в класс, позвонив в Управление заповедников и парков по телефону *3639.

Вместе со своей коллегой Майя решила посвятить подготовительный урок новому знакомству и рассказать детям о диких животных и о том, что нужно делать, когда живущие рядом с домами дикие животные попадают в беду. Вместе с детьми педагоги выбрали имя для ежика, назвав его Дуби.

Первоклассники по очереди заглядывали в коробку с ежиком, а затем нарисовали для него милые рисунки, чтобы развлечь ежа во время пребывания в больнице для диких животных.

Через некоторое время ежа отвезли в больницу при зоопарке "Сафари", и ветеринары выяснили, что Дуби – молодая самка обыкновенного ежа, страдающая от чесотки и серьезных проблем с дыханием. Состояние животного было довольно серьезным, и если бы Майя не обратилась за помощью, ежиха, скорее всего, погибла бы.

Дуби получила поддерживающую терапию, ее поместили в подогреваемый бокс с кислородом. Через несколько часов она пришла в себя и плотно поела. После лечения ежиха вернется в природу.

Сотрудники больницы для диких животных при "Сафари" напоминают: если вы увидели дикое животное, находящееся в беде, с травмами – обратитесь в центр Управления заповедников и парков по телефону *3639. Дикие животные находятся в Израиле под защитой, их нельзя ловить и держать дома в качестве домашних питомцев.

Израиль
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