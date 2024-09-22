Завершается сезон размножения хамелеонов: пора надежд и опасностей

В Израиле завершается сезон размножения хамелеонов, в октябре самки начнут откладывать яйца, но в отличие от большинства рептилий, у хамелеонов продолжительность инкубации яиц составляет более полугода, и из отложенных в этом октябре яйца хамелеонов начнут вылупляться только летом следующего года.

Но завершение сезона размножения это еще и "последний звонок" для хамелеонов, которые не смогли найти себе пару, и последние из средиземноморских хамелеонов спускаются из кустов, где они защищены своей идеальной маскировкой, в надежде на продолжение рода.

Но за это им приходится платить: хамелеоны подвергаются множеству опасностей, на них охотятся кошки и другие хищники, происходят также драки между самцами, пытающимися завоевать сердце самки, и конечно, нельзя исключить и опасность от людей и транспорта.

В больницу для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" за последний месяц на лечение прибыли десятки хамелеонов, и значительное число их них получили травмы глаз. А ведь для хамелеонов зрение жизненно важно для ориентации в пространстве и для охоты. Хамелеоны способны смотреть правым и левым глазом одновременно в разные стороны, но чтобы поймать добычу, им необходимо сфокусировать на насекомом оба глаза – и тогда происходил легендарный выстрел липким языком.

Чтобы вернуть хамелеонов в природу, ветеринарам приходится дожидаться их полного выздоровления и восстановления нормальной работы обоих глаз. Лечить повреждения глаз у хамелеонов непросто, у них относительно небольшое отверстие век, через которые видно лишь малую часть глазного яблока. Лечат поврежденные глаза хамелеонам при помощи стерильных капель, антибиотиков и противовоспалительных средств.

Напомним: если вы увидели хамелеона или другое дикое животное, находящееся в беде, с травмами – обратитесь в центр Управления заповедников и парков по телефону *3639. Как и другие дикие животные, хамелеоны находятся в Израиле под защитой, их нельзя ловить и держать дома в качестве домашних питомцев.