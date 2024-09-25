Глава Генштаба посетил учения на севере: "Мы готовимся войти на территорию противника"

Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил в среду, 25 сентября, дивизионные учения 7-й бронетанковой бригады Северного военного округа, и сделал ряд заявлений по ходу военных действий в Ливане.

"Вы ведь слышите самолеты, – сказал А-Леви военнослужащим. – Мы атакуем весь день, подготавливая почву к вашему возможному входу в Ливан и чтобы продолжать наносить ущерб "Хизбаллы". Сегодня в течение дня "Хизбалла" увеличила зону обстрелов, и получила очень сильный ответ на это. А вы готовьтесь, и мы сегодня продолжим".

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем атаковать, продолжаем бить по ним в любом месте, – продолжил начальник Генштаба. – Потому что перед нами поставлена ясная цель: безопасно вернуть жителей севера Израиля домой. Чтобы это сделать, мы готовимся к маневру, а смысл этого маневра в том, чтобы вы вошли на территорию противника, вошли в деревни, которые "Хизбалла" превратила в настоящие военизированные площадки с подземными туннелями, с точками обстрела, с пусковыми установками, направленными на нашу территорию, на наших граждан", – продолжил начальник Генштаба.

"Мы должны войти мощно, чтобы боевики "Хизбаллы" поняли, что такое встретиться с профессиональными, искусными, имеющими опыт боевых действий солдатами, гораздо более сильными, чем они, более опытными, чем они, – подчеркнул Герци А-Леви. – Входим туда, уничтожаем противника, уничтожаем террористическую инфраструктуру – и это позволит нам вернуть наших граждан домой".