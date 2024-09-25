Грузовик сбил женщину в Хадере, пострадавшая погибла

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Иерушалаим в Хадере, где грузовой автомобиль сбил женщину. Пострадавшей было 34 года, в результате аварии она получила множественные травмы.

Прибывшие на место происшествия вельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшую, но их усилия не увенчались успехом, и вскоре они были вынуждены констатировать смерть женщины.

Полиция Хадеры начала расследование обстоятельств аварии, которая привела к гибели женщины.