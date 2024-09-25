Грузовик сбил женщину в Хадере, пострадавшая погибла
время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 15:01
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Иерушалаим в Хадере, где грузовой автомобиль сбил женщину. Пострадавшей было 34 года, в результате аварии она получила множественные травмы.
Прибывшие на место происшествия вельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшую, но их усилия не увенчались успехом, и вскоре они были вынуждены констатировать смерть женщины.
Полиция Хадеры начала расследование обстоятельств аварии, которая привела к гибели женщины.
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