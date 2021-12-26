Арье Дери предъявлены обвинения

В воскресенье, 26 декабря, в окружной суд Иерусалима было представлено обвинительное заключение в отношении главы партии ШАС Арье Дери.

Обвинения были предъявлены бывшему главе МВД после того, как он сообщил спикеру Кнессета и главе комиссии Кнессета по внутренним делам, что не намерен просить о наделении его парламентским иммунитетом для того, чтобы избежать суда.

23 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе партии ШАС Арье Дери будут предъявлены обвинения в рамках заключенной с прокуратурой досудебной сделки.

В рамках этой сделки Дери признает себя виновным по двум пунктам нарушения налогового законодательства. Он будет приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа в размере 180 тысяч шекелей.

Согласно заявлению Мандельблита, в рамках сделки и вследствие того, что Дери подаст в отставку из Кнессета, действия лидера ШАС не будут признаны постыдными ("калон").

Это означает, что Дери сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.

20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, была собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия. Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения. Прокуратура не включила в обвинительное заключение и все другие пункты, оставив лишь налоговые нарушения.

В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году.

Как сообщает полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.