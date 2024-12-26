Яиру Голану пришлось доказывать, что у него нет дочери-уклонистки (и вообще дочери)

Бывший депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Эстерина Тартман в пылу обсуждения лидера фракции "Демократим" Яира Голана в студии 14 канала обвинила его в подстрекательстве к отказу от службы в армии и призвала его арестовать. В качестве одного из наиболее сильных аргументов в пользу своих доводов Тартман заявила, что дочь Яира Голана – пацифистка, которая отказалась служить в ЦАХАЛе.

После этого неосторожного высказывания в социальных сетях началась настоящая буря, отмечает "Маркер": дело в том, что у Яира Голана пятеро детей, но все они сыновья, и четверо из них служат. Об этом напомнил сам Яир Голан, опубликовав соответствующий пост в социальной сети Х: Пять сыновей. Четверо в боевых войсках. Двое из них офицеры. Один пошел в армию добровольцем, несмотря на освобождение от службы. Ноль дочерей-уклонисток.

Пользователи соцсетей широко распространили эту публикацию, сопровождая ее различными комментариями: они писали о личном знакомстве с сыновьями Яира Голана, интересовались именем загадочной дочери Яира Голана, высказывали предположения, что Эстерина Тартман приняла за дочь лидера "Демократим" министра социального равенства Май Голан, которая действительно не служила в армии по причине убеждений.

Многие пользователи напоминали о том, что в политическом спектре есть некий политик, который неоднократно отрицал наличие у него дочери – так, Ноа Нетаниягу-Рот, перепостив публикацию Яира Голана, саркастически прокомментировала: "Даже не знаю, что сказать, мой папа тоже говорит, что у него нет дочери".

Напомним, Ноа Нетаниягу – дочь главы правительства от первого брака, она придерживается религиозного образа жизни. Имя Ноа Нетаниягу упоминалось в рамках расследования о коррупции: она получила ссуду от миллиардера Натана Миликовского, родственника семейства Нетаниягу, но сам Нетаниягу об этом эпизоде не упоминал.