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Израиль

Машины Красного Креста направляются к месту получения останков заложников

Заложники
время публикации: 26 февраля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 23:18
Машины Красного Креста направляются к месту получения останков заложников
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Автомобили Международного Комитета Красного Креста направляются к месту, где террористы ХАМАСа должны передать им останки четверых убитых израильских заложников, которые были похищены 7 октября 2023 года.

Представители ЦАХАЛа подчеркнули, что личность заложников пока не идентифицирована, поэтому представители армии просят общественность проявить ответственность и сознательность и не публиковать какую-либо непроверенную информацию до официального подтверждения.

Израиль
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