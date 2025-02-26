Машины Красного Креста направляются к месту получения останков заложников
время публикации: 26 февраля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 23:18
Автомобили Международного Комитета Красного Креста направляются к месту, где террористы ХАМАСа должны передать им останки четверых убитых израильских заложников, которые были похищены 7 октября 2023 года.
Представители ЦАХАЛа подчеркнули, что личность заложников пока не идентифицирована, поэтому представители армии просят общественность проявить ответственность и сознательность и не публиковать какую-либо непроверенную информацию до официального подтверждения.
Ссылки по теме