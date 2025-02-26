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Израиль

Первичную идентификацию тел заложников проведут уже в Керем-Шалом

Заложники
Погибшие
Минздрав
время публикации: 26 февраля 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 21:05

Специалисты Национального центра судебной медицины Абу-Кабир отправились на контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", чтобы помочь с первичной идентификацией тел убитых террористами заложников, которые ХАМАС должен вернуть Израилю в ночь на четверг.

После идентификации останки заложников будут доставлены в институт судебной медицины Абу-Кабир, где пройдет подробная и тщательная экспертиза, в ходе которой будет определена причина и время смерти.

Команды специалистов, включающие судебно-медицинских экспертов и сотрудников лаборатории Национального центра судебной медицины, а также представителей армии и полиции, готовы предоставить максимально быстрый ответ, проявляя необходимое уважение и чуткость к семьям погибших.

Министерство здравоохранения в очередной раз обратилось к общественности с просьбой не тиражировать злонамеренные слухи и получать информацию только из официальных источников.

Речь идет о крайне тяжелых и чувствительных моментах для семей заложников, и минздрав просит уважать их частную жизнь.

Израиль
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