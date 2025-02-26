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Израиль

Официальное сообщение с именами убитых заложников опубликуют после идентификации

Заложники
Погибшие
время публикации: 26 февраля 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 18:40
Официальное сообщение с именами убитых заложников опубликуют после идентификации
Chaim Goldberg/Flash90

Семьи четверых убитых террористами или погибших в плену израильских заложников, чьи тела ХАМАС обещает передать Израилю в ночь на четверг, были уведомлены о результатах соглашения.

По сообщению официальных израильских источников, список похищенных террористами, чьи останки будут возвращены Израилю, будет опубликован после проведения процедуры идентификации в Национальном институте судебной медицины Абу-Кабир.

Семьи Цахи Идана, который был похищен в возрасте 52 лет из кибуца Нахаль-Оз и Ицхака Эльгарата, которого похитили в кибуце Нир-Оз в возрасте 69 лет, сообщили о том, что их близкие включены в список "освобождаемых мертвыми".

Ожидается, что тела убитых заложников будут переданы в полночь, параллельно с этим Израиль освободит 602 палестинских заключенных, выпуск которых из тюрем был задержан в субботу в знак протеста против унизительных церемоний "освобождения заложников", которые проводит ХАМАС.

По сообщениям посредников, освобождение останков четверых погибших сегодня в полночь ХАМАС обещает провести "без церемоний".

Израиль
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