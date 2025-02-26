Арест криминального авторитета Латифа Абу-Латифа продлен на восемь дней

Мировой суд Нацерета продлил срок содержания под стражей предполагаемого лидера преступного клана Абу-Латиф Латифа Абу-Латифа на восемь дней. Срок предварительного ареста его брата Салимана Абу-Латифа продлен на пять дней.

Напомним, ранее сегодня полиция сообщила о масштабном рейде против криминального клана Абу-Латиф, в ходе которого были задержаны 36 подозреваемых. Задержания ознаменовали переход в открытую фазу многолетнего совместного тайного расследования полиции Израиля, Налогового управления, государственной прокуратуры и Управлением по борьбе с отмыванием нелегального капитала.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, организованная преступная группировка Абу Латиф, которая начала свою преступную деятельность с рэкета, "крышевания" и рейдерских захватов, в последние годы распространила свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год.

ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы.

В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.