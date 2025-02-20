Ран Эрез объявил о возобновлении забастовки учителей средних и старших классов

Глава профсоюза учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил о состоянии трудового конфликта и о возобновлении забастовочных санкций, аргументировав это неполным, с его слов, выполнением заключенного правительством с профсоюзом учителей соглашения.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", в рамках забастовочных санкций с понедельника, 24 февраля, учителям запрещено выполнять какие-либо действия после 15:30 (окончания учебного дня), а начиная с воскресенья, 2 марта, учителям запрещено проводить все виды внеклассных мероприятий, такие как походы и экскурсии, посещение концертов и спектаклей и тому подобное.

Ран Эрез обвиняет министерство финансов в нарушении следующих условий подписанного перед началом учебного года соглашения: позволение учителям, преподающим в школах и работающим 5 дней в неделю, перейти на режим 4 рабочих дня в школе и 5 часов работы из дома; недостаточные выплаты надбавки на детей педагогам-мамам, работающим на полную ставку; невыплата надбавок за экзамены на аттестат зрелости учителям, получающим зарплаты от министерства образования.

Из министерства финансов осудили решение Рана Эреза, указав, что несмотря на четкое соглашение, которое Эрез самолично подписал, он продолжает втягивать систему образования в бессмысленный и излишний кризис с кратчайшим предупредительным сроком.