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Израиль

Внимание, розыск: пропал 16-летний Шломо Йосефов из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
время публикации: 26 февраля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 20:50
Внимание, розыск: пропал 16-летний Шломо Йосефов из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 16-летнего Шломо Йосефова из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 11 февраля текущего года в Акко, неподалеку от школы-интерната "Нирим".

Приметы пропавшего: роси 155 см, стройное телосложение, светлый оттенок кожи, шатен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.

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