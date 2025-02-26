Внимание, розыск: пропал 16-летний Шломо Йосефов из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 16-летнего Шломо Йосефова из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 11 февраля текущего года в Акко, неподалеку от школы-интерната "Нирим".

Приметы пропавшего: роси 155 см, стройное телосложение, светлый оттенок кожи, шатен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.