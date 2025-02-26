Ликвидация командира подразделения 4400 "Хизбаллы": подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила подробности о ликвидации высокопоставленного активиста "Хизбаллы", одной из ключевых фигур подразделения по модернизации и доставке вооружений 4400 Михрана Али Наср ад-Дина.

Подразделение "Хизбаллы" 4400 обеспечивает наращивание вооружений для деятельности группировки. Оно отвечает за контрабанду оружия и боеприпасов на территорию Ливана из Ирана и его сателлитов. С момента своего создания это подразделение создало множество контрабандных маршрутов на границе между Сирией и Ливаном.

В ходе войны ЦАХАЛ осуществил ряд масштабных ударов и многочисленные операции против подразделения 4400 и его командиров, включая ликвидацию командира подразделения Мухаммада Джафара Кацира и его преемника Али Хасана Гариба.

Михран Али Наср ад-Дин играл ключевую роль в сфере поставок вооружений и напрямую сотрудничал с контрабандистами оружия, действующими на границе Сирии и Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что любые шаги по перевооружению террористической организации "Хизбалла" представляют угрозу безопасности Израиля и противоречат условиям соглашения о прекращении огня в Ливане.