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Израиль

Израиль освободит 620 палестинских заключенных, включая 151 приговоренного к длительным срокам

Террористы
время публикации: 26 февраля 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 21:44
Израиль освободит 620 палестинских заключенных, включая 151 приговоренного к длительным срокам
Jamal Awad/Flash90

По утверждению палестинского информационного центра по делам заключенных, в ночь на четверг Израиль освободит 620 палестинских заключенных, включая 151 приговоренного к длительным и пожизненным срокам заключения.

43 из них будут освобождены в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии и в Иерусалим, 97 заключенных будут депортированы за границу в страны, которые согласятся их принять, 11 заключенных, арестованные до 7.10.23, будут возвращены в сектор Газы.

Кроме того, Израиль освободит 445 заключенных, задержанных в секторе Газы после 7 октября (не указывается, есть ли среди них боевики "Нухбы" и участники резни "черной субботы", а также 24 женщины-заключенные и несовершеннолетние заключенные.

Указывается также, что позднее будет объявлено о второй партии освобождаемых женщин и несовершеннолетних из числа заключенных, которые были задержаны в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи".

Израиль
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