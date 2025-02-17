МИД Ирана отвечает на угрозы Нетаниягу и Рубио: "Мы готовы защищать ядерные объекты"

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и государственного секретаря США Марко Рубио о недопустимости превращения Ирана в ядерную державу, а также публикации СМИ о возможном израильском ударе по ядерным объектам Тегерана.

"Иран продолжает развитие мирной атомной программы. Разработки продолжаются уже три десятилетия, и у Ирана есть на это полное право как у члена договора о нераспространении ядерного оружия. Мы не умерены идти на уступки в этом вопросе", – сказал пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багии.

По его словам, Иран защищал свои ядерные объекты в прошлом и будет защищать их в дальнейшем. Заявления Нетаниягу о необходимости "довести работу до конца" чиновник назвал грубым нарушением Хартии ООН.