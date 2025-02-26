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Израиль

СМИ: достигнуто соглашение о новом обмене "телами и заключенными" между Израилем и ХАМАСом

Катар
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 26 февраля 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 00:24
СМИ: достигнуто соглашение о новом обмене "телами и заключенными" между Израилем и ХАМАСом
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что благодаря вмешательству посредников разрешен кризис, вызванный задержкой освобождения палестинских заключенных Израилем. По словам источников телеканала, палестинские заключенные, которые должны были выйти на свободу в прошлый четверг, будут освобождены Израилем одновременно с партией заключенных новой фазы сделки.

Информацию о разрешении кризиса подтверждают источники в Египте. Представитель правительства на инструктаже для журналистов заявил, что передача останков четырех заложников и освобождение заключенных будут осуществляться одновременно и будут проходить под контролем Египта.

По данным панарабского издания "Аль-Араби аль-Джадид", Израиль предложил, чтобы передача тел израильских заложников представителям "Красного Креста" проходила не в Газе, а на территории Египта. Это лишит ХАМАС возможности провести еще одну "церемонию освобождения", оскорбляющую память погибших и чувства их родных. Израиль также предлагает, что процедуру идентификации переданных останков с помощью теста ДНК осуществили египетские специалисты.

Вместе с тем, ни один из источников на данный момент не сообщает, когда будет осуществляться обмен.

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